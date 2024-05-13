Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 21:55
Astın üste mobing yapması

Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Millet nöbete geç geliyor, erken çıkıyor veya derslerine geç gidiyor. Herhangi bir Veli toplantı tutanağı vari evrak istesem geç getiriyorlar iki haftada anca toplanıyor hepsi. Kimseyi kırmamak kötü olmamak için herkese hoşgörü ile yaklaşıyorum. Program değişikliği olsa programını/nöbet gününü vs beğenmeyen ?sabah çocuğumu okula nasıl götüreceğim?,?öğleden sonra babama nasıl refakat edeceğim?, ?öğleden sonra parayla katıldığım kursum var nasıl yetişeceğim? tarzı baskılar yapıyor. İşine geldiği gibi olmazsa görünce kafasını çeviriyor çocuk gibi davranıyor. 26 saate bile boş gün veriyorum yetmez gibi hocam bir gün de öğleden sonram boş olsun baskısı yapılıyor. 30 saat dersi olan her gün ilk saatlerinin boş olmasını isteyebiliyor. Böyle giderse idareciliği en yakın zamanda bırakmak istiyorum. Milletin nazını çekmeye iyi geliyorum akşama kadar.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 22:01

Derse girip çıkmak varken insanlar neden müdür yardımcısı olmak için yarışır, yıllardır bir türlü anlamıyorum.

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