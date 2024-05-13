Astın üste mobing yapması

Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Millet nöbete geç geliyor, erken çıkıyor veya derslerine geç gidiyor. Herhangi bir Veli toplantı tutanağı vari evrak istesem geç getiriyorlar iki haftada anca toplanıyor hepsi. Kimseyi kırmamak kötü olmamak için herkese hoşgörü ile yaklaşıyorum. Program değişikliği olsa programını/nöbet gününü vs beğenmeyen ?sabah çocuğumu okula nasıl götüreceğim?,?öğleden sonra babama nasıl refakat edeceğim?, ?öğleden sonra parayla katıldığım kursum var nasıl yetişeceğim? tarzı baskılar yapıyor. İşine geldiği gibi olmazsa görünce kafasını çeviriyor çocuk gibi davranıyor. 26 saate bile boş gün veriyorum yetmez gibi hocam bir gün de öğleden sonram boş olsun baskısı yapılıyor. 30 saat dersi olan her gün ilk saatlerinin boş olmasını isteyebiliyor. Böyle giderse idareciliği en yakın zamanda bırakmak istiyorum. Milletin nazını çekmeye iyi geliyorum akşama kadar.