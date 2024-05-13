KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 22:30
2024 yılında Paem alımı olur mu?

paem alımı olur mu olursa ne zaman?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
14 Mayıs 2024 00:53

dıştan artık alım olmucak galiba iç alımı mı soruyorsun


Leonardei
Aday Memur
14 Mayıs 2024 08:38
geçen sene dıştan alım oldu bu sene de olur mu diye sormak istedim
OKYANUSÇİCEĞİ, Bugün

dıştan artık alım olmucak galiba iç alımı mı soruyorsun

Toplam 2 mesaj

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