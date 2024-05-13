Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


13 Mayıs 2024 22:53
Ayvalık - Cunda merkezlerde kalınabilecek temiz otel tavsiyesi

Ağustos 23 gibi 1 haftalık kamp sonrası 2-3 gün de Cunda yapmayı planlıyorum. Temiz ve güzel otel tavsiyesi olan var mıdır? Ücret sorun değil, turistik havuzlu veya butik de olabilir, taş ev bile olabilir ama temiz olmalı.

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Uygun ve güzel tatil yeri

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