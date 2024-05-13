Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 23:03
geçici görev harcırahı
Ortalama görev bitimi kaç gün içinde yatar belli bir süresi varmı bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi

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