Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 23:50
İL İCİ KÖR TERCİH
Bransimdan azıcık okul acildi koca şehirde 5 yer .. 40 yer dolacak ama yaklaşık sabahtir :) okul ismi kadrolardan branşımin öğretmenlerini bulup face'de afedersiniz yardımcı olabilir misiniz il içi il dışı tayin isteyecek misiniz diye soruyorum her defasında hayır yanıtı almaktan yoruldum.. napalim gözümüz kapali 40 yer dolduracagim tiyo alabilirim bu konuda deneyimli öğretmen arkadaşlardan il içi çok stressli imiş gözünü seveyim il.disi tayinin nokta atış ya var ya yok.. kadersel değildi.. İl içi tayin tiyo fikir ve önerileri lütfen Allah rızası için iyi aksamlar

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