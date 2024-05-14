Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 00:12
Paramedik polis tayin

Arkadaşlar ben polis memuruyum nişanlım ise şuan kpssye hazirlaniyor bulunduğum il harici atanması durumunda nişanlımı hemen bulunduğum ile çekebilir miyim yoksa belli bir süre bekleme süresi var mıdır?

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