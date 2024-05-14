Pomem Önlisans!!

32. dönem ile birlikte önlisans alımı olur mu sizce ? CB muhabiri Eylül de alım olucak dedi ama bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Alım Olsa bile en az kaç puan almak gerek çağrılmak için ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler:)

32. dönem ile birlikte önlisans alımı olur mu sizce ? CB muhabiri Eylül de alım olucak dedi ama bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Alım Olsa bile en az kaç puan almak gerek çağrılmak için ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler:)