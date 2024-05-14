KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2024 00:17
Pomem Önlisans!!
32. dönem ile birlikte önlisans alımı olur mu sizce ? CB muhabiri Eylül de alım olucak dedi ama bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Alım Olsa bile en az kaç puan almak gerek çağrılmak için ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler:)

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