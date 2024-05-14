Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 00:24
sertifikalı hemşire ?
sertifikası olan hemşire asmye geçebilir mi yada sertifika iptali yapabilir mi

Çok Yazılan Konular

Özel sektör soruHemşire açıktan atama2024/5 Arşiv Araştırması Tamamlanmayanlar2023/5 hagb atama red/idari dava açma hksağlık bakanlığı mı üni hastanesi miYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.konya akşehir becayiş fizyoterapisteş durumu hakkında sorumÜniversite hastanesine geçişEşi özel sektörde çalışan sözleşmeli eş durumu tayini

Sözlük

Basiretli tacir 1 grup manga 1 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 3 görkem 1 apollonius 1 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 2 Bugün olanlar 1 ihtiyat kelimesi 1 bir mağduriyetin uzantısı olmak 1 güneşli havalardaki iyimserlik 1

Son Haberler

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi genelge ile askıya alınabilir mi?'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı14 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?