KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Mayıs 2024 01:00
Yedek astsubay

Bilgisayar programcılığı mezunuyum yedek astsubaylık yapmak istersem kendi alanımda bir şekilde mi yedek astsubaylık yapıyorum yani nasıl ki muvazzaf astsubay alımında kendi alanına göre başvuru yapabiliyorsun bu yedek astsubaylıktada mı bu şekilde yoksa rastgele bir şekilde mi görevler veriliyor. Ayrıca 12 aylık askerlik görevin bitince askeriye de astsubay olarak kalabiliyor muyuz? Son olarak tavsiye ediyor musunuz

Çok Yazılan Konular

suem muvazzafKamuda tasarruf paketiTsk subay jandarma subaydış kaynaktan muv.astsubay tekrardan komando olur raporu

Sözlük

fener ağlama 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 ters yüz 1 apollonius 1 grup manga 1 görkem 1 Basiretli tacir 1 ihtiyat kelimesi 1 izlanda 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi genelge ile askıya alınabilir mi?'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı14 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?