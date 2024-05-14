KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2024 01:29
Kamu Avuktlığında Mülakatla Alım Yapan Kurumlar/ Merkezi Atama Sistemi

14 temmuzda gerçekleştirilecek Lisans KPSS'ye gireceğim. B grubundan alacağım puan ile kurum avukatı olarak atanmak istiyorum lakin mülakat ile alım yapan kurumlar ve merkezi puan ile atama usulü alım yapan kurumların hangileri olduğunu, toplam kaç alım yapılacağı(ortalama) bunun ne kadarının merkezi puan ile gerçekleştirileceğini nasıl öğrenebilirim? B grubu (GK-GY) ile de bazı kamu kurumlarının mülakat şartına sahip olduğunu duydum aslı astarı nedir? Ankara'da atanmak için 95 puan merkezi atamaya sizce yeterli midir

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