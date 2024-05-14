Gısgananlar yüzünden malımın hayrını göremiyorum, çözüm?

Öğretmen olduğum için tüm çevrem, sülale olsun, arkadaş olsun beni gısganıyor. Yeminle çatır çatır çatlıyorlar. Dışarda bile biri ögretmen olduğumu duyunca gısganıyor.

Bu gısganç insanlar yüzünden mesleğimin hayrını göremedim. Her gittiğim yerde mobing mi dersin uyuzluk mu dersin huzur bulamadım.

Söyleyin ben ne yapayım? Öğretmen olduğumu gizleyeyim mi? Soranlara işsizim mi diyeyim? Bi de karı olduğum için, karı öğretmen çok gısganılıyor.

Ay siz nasıl çözüm buldunuz bu işe?