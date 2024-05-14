Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 01:37
Gısgananlar yüzünden malımın hayrını göremiyorum, çözüm?

Öğretmen olduğum için tüm çevrem, sülale olsun, arkadaş olsun beni gısganıyor. Yeminle çatır çatır çatlıyorlar. Dışarda bile biri ögretmen olduğumu duyunca gısganıyor.

Bu gısganç insanlar yüzünden mesleğimin hayrını göremedim. Her gittiğim yerde mobing mi dersin uyuzluk mu dersin huzur bulamadım.

Söyleyin ben ne yapayım? Öğretmen olduğumu gizleyeyim mi? Soranlara işsizim mi diyeyim? Bi de karı olduğum için, karı öğretmen çok gısganılıyor.

Ay siz nasıl çözüm buldunuz bu işe?


hanımefendi22
Aday Memur
14 Mayıs 2024 01:39

Kaynanamgil de çok gısganıyor :(


kerten.kele
Şef
14 Mayıs 2024 02:53
kaynana değil o gaynana
hanımefendi22, 2 saat önce

Kaynanamgil de çok gısganıyor :(


Sempatikbiri95
14 Mayıs 2024 03:11

Gaynanana giskananlara inat bırak öğretmenliği goca parası ye.öğrenciler senin gibi bi deliden kurtulmuş olur.

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