Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2024 06:38
ACİL YARDİM EDİN

Polis memuruyum Esim bulunduğumuz ilde farkli bir kurumda kadrosu goregi sözlesmeli memur görevde yükselme sınavıyla farklı bir ile atandı eş durumundan esimin bulundugu ile tayin isteyebilme hakkım nedir bulundugumuz ilde daha 1 seneyi doldurmadik

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