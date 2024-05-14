Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2024 06:38
Eş durumu mazeret ataması

Polis memuruyum Esim bulunduğumuz ilde farkli bir kurumda kadrosu goregi sözlesmeli memur görevde yükselme sınavıyla farklı bir ile atandı eş durumundan esimin bulundugu ile tayin isteyebilme hakkım nedir bulundugumuz ilde daha 1 seneyi doldurmadik


Drakeos
Aday Memur
14 Mayıs 2024 10:00

Yeni kadrosu ne? Şef olarak mı geçiyor? Eğer şef yani amir sınıfında ise siz ona tabi olur gidersiniz ama dilekçe yaz sonuç bekle falan en az 4-5 ay beklersiniz.

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