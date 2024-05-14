Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 06:48
Kamuda tasarruf,Döse!

Madem kamuda tasarruf yapılacak döse olan okullar daha ciddi denetlenmeli, döse gelirleri! okula gelen ödeneklerin miktarı ve nerelere harcandığı şeffaf olarak okuldaki tüm öğretmenlerle paylaşılmalı.

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