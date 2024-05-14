Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 07:46
Emeklilik- kadro derecesi farkliligi

Merhaba,

12 yil kamu hizmetinden sonra A grubu uzman yardımcılığı kadrosuna atandim.

Şimdi emeklilik derece 3/1 olacak fakat kadro derecesi 7 olarak gözükmektedir.

Bu durumda yeşil pasaport almaya nasıl hak kazanabilirim?


kabusx
Memur
14 Mayıs 2024 08:30

yeşil pasaport alabilmek için kadro derecesi 3, 2 ya da 1 olması gerekiyor.

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