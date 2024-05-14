Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 09:49
ocak dönemi tayin yol harcırahı

ocak döneminde tayin olup da yol harcırahı yatan var mı? daha ne kadar bekleyeceğiz acaba bu konuda bilgisi olan var mı? ne yapabiliriz bu konuda fikri olan var mı ?


berkehan81
Şef
14 Mayıs 2024 09:58

şubat sonundan beri bekliyorum en son dün sordum yine yok

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