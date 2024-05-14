Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 10:02
ceza alıp kesinleşene kadar göreve devam etme
arkadaşlar yerel mahkeme 6.3 ceza verdi tek kriter tanık beyanı (tanıklar kovuşturma aşamasında beyanlarını değiştirdiler). aktif kamu görevlisiyim. kurum yerel mah. sonucunu istedi. istinaf ve yargıtay süreci beklenir beklenmez mi? süreç ne olur. bilgilendirirseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?yerel mah. ceza verdi memuriyetİdari Dava Sürecimimzadan imtinaMemur, şefi ve müdürü tarafından mobinge uğradığındaDanıştay kararı hakkındaKolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin SoruşturmasıHagb memuriyetTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

Her filme başlık açmak 1 The Courier 2024 1 güne bir söz bırak 2 güne bir fıkra bırak 1 flebit 1 wolverine 1 izlanda 1 maymunlar cehennemi 2024 1 şubattan ziyade soğuk bir mayıs sabahı 2024 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2

Son Haberler

Antalya'da İranlı sahte doktor skandalıŞanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 44 gözaltıYargıtay Başkanı 37. turda belli olduEYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi7 ilde forex operasyonu: 41 gözaltı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?