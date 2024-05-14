KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2024 10:21
Adli tıp yardım

Dün beni bilenler bilir arkadaşlar burada ümitsizliği dibine kadar yaşadım ve 1.yedek olduğum adli tiptan şu saat itibariyle aranmış bulunuyorum. Evrakları mümkün olduğunca hizli hazirlamami söylediler. Yedekten atanan arkadaşlar süreç hakkında beni bilgilendirebilecek var mi. Sağlık raporu için rapor almam gerekiyormuş vs. Sizce sözleşmeli personel olmak için 2024 kpss çalışmayı bırakmalı miyim yoksa devam mı etmeliyim çalışmaya

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Sözlük

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