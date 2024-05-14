Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 10:28
Rapor hakkında

Arkadaşlar benim rahatsızlığıö var doktor 10 gün rapor verdi kontrollü sonra bi 10 gün daha verdi. Şimdi 20 gün oldu başka doktordan 5 gün daha yazdırabilir miyim ? Yardımcı olursanız sevinirim

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