maliye bakanı esnek ve uzaktan çalışmayı

güçlendirecegiz dedi. bir deneme yapıldı mı resmi olarak devamı gelecektir diye düşünüyorum. özellikle memurların uzaktan ve esnek çalışma modeline çok fazla uygun olduğu kanaatindeyim.

güçlendirecegiz dedi. bir deneme yapıldı mı resmi olarak devamı gelecektir diye düşünüyorum. özellikle memurların uzaktan ve esnek çalışma modeline çok fazla uygun olduğu kanaatindeyim.