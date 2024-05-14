Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 11:14
maliye bakanı esnek ve uzaktan çalışmayı
güçlendirecegiz dedi. bir deneme yapıldı mı resmi olarak devamı gelecektir diye düşünüyorum. özellikle memurların uzaktan ve esnek çalışma modeline çok fazla uygun olduğu kanaatindeyim.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Mayıs 2024 11:21

esnek calisma evde calisma bunlar bos muhabbet

her kurum bu is icin uygun degil

ben sgk da calisiyorum

her gun vatandas ile bire bir muhatabim

hadi beni evde calistirsinlar

hadi beni esnek calistirsinlar goreyim

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