Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 12:18
3.basvuru basamağı olan yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticiliğe başvurması

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

?Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden

ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya

da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme

hükümlerine göre yapılır.

YÖNETMELİK ekmadde 1-2 den ne anlamalıyız.


srknyln
Şube Müdürü
14 Mayıs 2024 13:07

Aslında oldukça net.

İstifa ya da il içi iller arası tayin ile yöneticilik görevinizden ayrıldı iseniz, yöneticilikte en az 1 yıl görev yapmış olma şartı doğrultusunda yeniden yönetici atamaya başvurabilirsiniz.

Yaptığınız yöneticilik düzeyi ya da alt basamağına yalnız bilginiz olsun. Müdür yardımcılığı yaptıysanız müdürlüğe başvuramazsınız. Ama müdürlük yaptıysanız tüm yönetim kademelerinden dilediğinize başvuruda bulunabilirsiniz.


cemol
Genel Müdür
14 Mayıs 2024 13:19

15 YIL md yrd 2 yıl müdür yetkilik yapan müdürlüğe başvurabilir mi sayın hocam

srknyln, 19 dk. önce

Aslında oldukça net.

İstifa ya da il içi iller arası tayin ile yöneticilik görevinizden ayrıldı iseniz, yöneticilikte en az 1 yıl görev yapmış olma şartı doğrultusunda yeniden yönetici atamaya başvurabilirsiniz.

Yaptığınız yöneticilik düzeyi ya da alt basamağına yalnız bilginiz olsun. Müdür yardımcılığı yaptıysanız müdürlüğe başvuramazsınız. Ama müdürlük yaptıysanız tüm yönetim kademelerinden dilediğinize başvuruda bulunabilirsiniz.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
14 Mayıs 2024 13:22

En çok kafa karışıklığı Müdür Yetkili Öğretmenlik kısmında var sanırım.

Müdürlük sınavına başvurmak için "Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olma" şartı var.

Buradan anladığımız kadarıyla müdür yetkilik müdür yardımcısı pozisyonuna denk geliyor. Müdür yetkili olarak çalışanlar yeniden atama için müdür yardımcılığa başvurabilir mi? Hatta müdürlüğe?

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