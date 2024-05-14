Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 12:18
Sigara molası

8-5 çalışan tibbi sekreterlerden biriyim aramızda çoğu kişi sigara içiyor ve molaya çıkıyor ben ise kesintisiz hizmet veriyorum hatta poliklinik yoğunluğunda lavaboya bile gitmeyi geciktiriyorum böyle bir ortamda sigara kullanmayanlara ekstra izin hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum. gelin meclis komisyonuna dilekçe yazalım arkadaşlar en azından bir adım atılmış olur.

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