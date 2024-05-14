Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 12:32
Sözleşmeliden kadroya geçenlerin il içi tayinde kurumda geçen süre sorunu

Okulumda 4 yıldır çalışıyorum. Ama kurumda geçen süre kısmında kadroya geçtiğim süreden 30.09.2024e kadar geçen süre olan 1 yıl 3 ay yazıyor. Hiçbir beyan durumu bana uymuyor.

Aynı sorunu yaşayan var mı, ne yapmalıyım.


bahçesaray
Memur
14 Mayıs 2024 12:46
yeni beyan eklendi, altta

cansizsin
Memur
14 Mayıs 2024 12:56

Evet hocam, siz söyleyince baktım. Çok teşekkür ederim:)

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