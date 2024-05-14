Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Mayıs 2024 13:22
Üniversite Büro Personeli maaş hk.

Herkese merhaba

Ben bir devlet üniversitesine büro personeli olarak atandım. İşe girişim yapılırken maaşımı görünce az geldi. Bes kesilmiş hali 31.400. Bazı üniversitelerde çalışan arkadaşlarım 32.383 küsür maaş alıyorlar. Ne yapmam lazım bi yanlışlık olabilir mi? Bilgilendirecek biri var mı konu hakkında bilgisi olan.


mratanamayan
Aday Memur
14 Mayıs 2024 14:07

maaş bu 32 lira


ysntrking
14 Mayıs 2024 14:18

hocam bana 31 k yatıyo nerdeyse yani memurlarnet maaş robotunda 32.300 küsür gösteriyo yani oran aynı vergi kesilmesi aynı niye bu kadar az yani onu merak ediyorum

mratanamayan, 1 saat önce

maaş bu 32 lira


mratanamayan
Aday Memur
14 Mayıs 2024 14:22

ilk atama derece kademe farkı falan oluyor


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Mayıs 2024 15:00

Sözleşmelilerde derece kademe bulunmaz. Aradaki fark sözleşme ücretinden kıdem farkından ya da bazı kesinti/eklenti gibi durumlardan olabilir. Sendika olup olmadığı ya da bes kesilip kesilmediği gibi örnekler verilebilir. Bes kesintisi en az brüt maaşın %3'ü oranındandır ve yaklaşık 500 TL gibi bir tutar kesilir.

mratanamayan, 58 dk. önce

ilk atama derece kademe farkı falan oluyor

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