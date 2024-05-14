Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 13:31
Lisans mezunu önlisans bölümüne ünvan değişikliği

Sağlık yönetimi lisans bölümü mezunuyum sağlık bakanlığında Paramedik kadrosunda görev yapıyorum ayrıyeten odyometri ön lisans mezunuyum lisans diplomam bulunması ön lisans odyometri bölümüne görev değişikliği yapabilir miyim


Mery19
Şef
14 Mayıs 2024 14:34
Hayır çünkü üst öğrenim gecerli

berkehan81
Şef
14 Mayıs 2024 14:48

Ben 2023 sınavında unvan değişikliği yaptım hatta göreve de başladım 2 ay oldu. 2 tane lisans 5 tane önlisans mezunuydum. Sıkıntı yok sadece ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda lisans mezunuysan önlisanstan giremezsin.

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