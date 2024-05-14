Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 13:50
Yök Görevde Yükselme

Yök mevzuatında 3 sene şartı var.

Bizim bu sene görevde yükselme sinavi var.

Ben hizmet surem 2 sene 3 ay.

3.yılın içindeyim. Sinava girebilirmiyim acaba

Bilen varsa ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Mayıs 2024 15:09

Mevzuat açık bence sorunuzun cevabını da biliyorsunuz. Kendiniz yazmışsınız aslında açık açık.

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