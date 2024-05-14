KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2024 13:54
Tasarruf kabul edilemez

Istakoz yiyeceksin,lüks şatafatlı yaşayacaksın,2000 odada tüm lambaları yakıp lüks ziyafetler vereceksin,1 kişi 4-5 yerden maaş alacak ve bunca zaman hazineyi kemirip bitireceksin ve faturayı millete keseceksin.Kamu personel istihdamında tasarruf kabul edilemez.Tasarrufu vekiller yapsın.Hepsinin altından mercedesleri alın.Diyanet in harcamalarını kısın.Atanan 5 bin din kültürü öğretmeni var,10 bin polis 7 000 bekçi var.Bunları neden bu kadar aldınız hepsini geri çıkartın o zaman.


Kerem06061
Aday Memur
14 Mayıs 2024 13:56

Onca boyun eğmişlikte herkes görmezden gelirken 1 kişi çıkar ve "kral çıplak" diye bağırır.

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