Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 14:05
Doktor Atamasıyla İlgili Bilgi ve Fikirlerinizi Rica Ederim

Sayın arkadaşlar merhaba,

Ben bir devlet üniversitesinde hocayım. Doktor değilim. İstifa edip A şehrine gideceğim. Orada bir yer kazandım.

Eşim burada tıp fakültesinde doçent. O da açıktan atamayla (ya da ismi bu mu atamanın onu da bilemiyorum) devlet hastanesi ya da şehir hastanesi neresi olursa devlete geri geçecek.

Geçecek diyorum da geçebilir mi? Ne yapmalıyız. Bilen var mı? İlk defa ve yeniden atama kuralarını takip edin diyorlar ama bakıyorum hiç hareket yok. Şaştık kaldık.


lDeimosl
Genel Müdür
14 Mayıs 2024 14:58

Doğru söylemişler. İlk defa ve yeniden atama kuralarını takip edeceksiniz. Senede 3-4 defa oluyor. Eşiniz uzman doktor kadrosuna başvuracak.

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