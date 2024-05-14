Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 14:45
2024 DGS Bilgisayar programcılığı Endüstri Mühendisliği Geçiş

Arkadaşlar 2024 DGS kılavuzunda bilgisayar programcılığı geçiş yapacağı yerler arasında endüstri mühendisliği kaldırılmış ben mi yanlış anladım

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