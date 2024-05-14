Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 14:53
Ücretsiz izin norm fazlası

Merhabalar ben doğum sebepli kesintisiz 1 yıl ücretsiz izin aldığım için normum ilçe mem e kararname ile düştü bir yıl dolmadan göreve dönersem ve yerime biri atanmazsa kararname iptal olup kendi yerimde kalabilir miyim


srknyln
Şube Müdürü
14 Mayıs 2024 15:01

12 ay yerine 11 ay almış olsaydınız kadronuz okulda kalırdı. 12 ay ve üzerinde kadro ilçeye geçiyor. İl içi atamasına açılmış mı açılmamış mı ona bakmanızı öneririm. İl içine açıldı ise başka birinin atanma durumunda ilçe emrinde beklemeye devam edersiniz. Ayrıca ücretsiz izinde iken tayin isteyemiyorsunuz.


srknyln
Şube Müdürü
14 Mayıs 2024 15:03

Şuan çok riskli bir durum. İl içine açıldı ise tercih yapıp puan üstünlüğüne göre birileri eski görev yerinize gidebilir. Bunu öngörüp il içi atamalarından önce göreve dönüp valilik atamasıyla okulunuza dönebilirdiniz aslında.

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