km düşürülmüş araba aldım lütfen bu işten anlayanlar yardım

Merhaba öncelikle ilk aracımı almak için 5 gün önce ilanda gördügüm 2011 model Citroen Berlingo araca bakmaya gittim araç sahibi galerici ve inşaat işi yapıyor aracın ilandaki km 196 binde diye ilan girmiş resimler var tavan hariç boyalı dedi bana daha 5 gün önce Exper yaptırdım diye Exper kagıtları verdi bu esnada aracın 2010 model oldugunu gördüm yanlış yazmışım diye bizi oyaladı fiyatı makul geldiginden sorun etmedik akşam oluyor noter kapanacak diye acele ettirdi bizi başka müşterilerle notere geçtik önceden resim çekip yolladığı için işlemler hazır noter bizi bekliyordu hiç sıra bekletmeden bize imzalattı ve acele ettirdi kagıtları okuyamadan imzalattı o sırada 305 bine aldığım aracı 260 bin göstermiş bu ne dedim senlik bişey yok vergi çok çıkıyor dedi banka dekontu var elimde galeriye geri geldik bana ve diger araç alanlara "aracın km ve hasar durum ile bilgi verildi expere sokmadım" diye isim soyisim yazdırıp imzalattı 1 ay önce muayeneye girmiş 460 binden 196 bine düşürülmüş bana söylemedi ilanda ve açıklamada yazmıyor.bugün yanına gittim araç satış kagıdın da yazıyor km istersen bak dedi bize okutmadan imzalattıgı kagıtta yazıyormuş yeni gördüm 460 bin yazıyor km normalde herkeste yazıyormu bilmiyorum muadil araçlarla takas yapamıyorum benim aracıma denk degil yada üstüne para istiyor o fiyatlara çok daha iyi arabalar var ne yapmam lazım yardım ederseniz çok sevinirim