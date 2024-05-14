Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2024 15:14
tayin dilekçesi
çift şarkımı yaptım, şuanda deprem bölgesindeki şark ilindeyim ve başka bir deprem bölgesindeki şark iline dilekçe yazsam onaylanma ihtimali varmı acaba?

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