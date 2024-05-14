Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 15:14
Gelir vergisi yanlış hesaplama

Merhabalar bu ay in yapılan maaş bordromun gelir vergisi kısmının yanlış hesaplandığını düşünüyorum.

Bordromda aylık gv matrahı : 28740.36

Benim bildiğime göre aylık gv matrahından asgari ücret çıkarılır ve kalan 100'e bölünüp 20 ile çarpılır ( %20 vergi dilimindeyim, 399 khk kit kurumu)

Yani sonuç: 28740-17002=11738

11738÷100=117.38

117.38×20=2347.6 olması gerekir.

Benim gelir vergim 2347 tl olması gerekirken, gelir vergim bu ay 3197 tl kesilmiş.

Bu konu hakkında maaş mutemeti arkadaşlar yardım edebilirler mi lütfen? Nerde yanlış yapıyorum?

Bordroyu özelden atabilirim.

Konuyu personel işleri görevlisi memur arkadaşa sordum bordronuz doğru dedi.

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