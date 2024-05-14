Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 15:18
Teşvik Hk.

Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığın bünyesinde çalışan memur ünvanında kamu personelleri teşvikten neden faydalanamıyor acaba?


Sivas35
Aday Memur
14 Mayıs 2024 16:15

cevabı sorunun içerisinde .

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