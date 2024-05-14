Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Mayıs 2024 15:33
Hayat Pay Yeni Özellikler

Merhabalar sevgili forum arkadaşlarım. Hayat Pay uygulamasını herkes biliyordur diye düşünüyorum. Henüz bilmeyenleriniz için de uygulama yeni dönem bir dijital cüzdan gibi düşünebilir ve kampanyası bol. Yeni dönemde elektrik, su, telekom, doğalgaz faturaları hiçbir ücret olmadan ödenebilecekmiş. Ben zaten uygulamayı alışveriş yaparken severek kullanıyordum. Yeni eklenecek özellikler arasında banka hesabına gerek olmadan ücretsiz bir şekilde cepten cebe para transferi yapılacağı da söyleniyormuş.. Bana artık uygulama bu özelliklerle çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacak gibi geliyor.

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