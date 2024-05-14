Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 16:38
Esnek Çalışma ile ilgili yönetmelik mi çıktı?

https://www.gazetevatan.com/galeri/kamuda-esnek-calismanin-detaylari-belli-oldu-2145685 yavaş yavaş tüm kamu siteleri paylaşmaya başlamış aynı haberi.

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