Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Mayıs 2024 16:40
Bir sonraki tasarruf kitlerle ilgili

Kamuda tasarruftan sonra Mehmet Şimşek bir sonraki paketin kitlerde yönetim ile alakalı olduğunu ve kamu ihaleleri ile alakalı olduğunu söyledi

Buradan özelleştirmeden daha değişik bir şey olacak diye düşünüyorum

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