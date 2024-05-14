KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2024 16:57
2026 KPSS Hazırlanmalı mıyım? Değer mi?

2024 kpss ye askerlikten dolayı hazırlanamadım 2026 ya hazırlanırım dedim ama dünkü gelen haber umutlarımı söndürdü sizce değer mi 2026 ya hazırlanmalı mıyım? Çok çıkmazdayım önümü göremiyorum yaşanacak en kötü devirde yaşıyoruz sanırım

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