Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 17:15
iller arası tayin
iler arası

Sefapol
14 Mayıs 2024 17:16
merhabalar bir sorum olacaktı eş durumuyla geldigim yerde ıkı yılım temmuz ayında doluyor iller arasına basvuru yapabiliyormuyum sistem kabul ediyormu teşekkürler
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