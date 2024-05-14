Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Mayıs 2024 17:29
yeniden atanacağım ama

hayırlı günler ben 5 yıl önce üniversitede hizmetli kadrolu memur idim ancak geçtiğimiz ay ben kurumun rektörü ile görüştüm. işe tekrar alınmak için düzenli dilekçe aldığımı ve durumumu bildirdim daha sonra beni personel atama şube şefi aradı tekrar işe alacağız... temmuzda dilekçe bırakın bu sene alım yaptık ocak ve şubat ayı gibi işe başlarsınız dedi ama bu yeni çıkan "kamuda tasarruf" durumu benim tekrar atanmamı engeller mi? arayıp sorsam mı ?

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