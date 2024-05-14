Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 17:53
3+1 Öncesindeki Askerlik

3+1 öncesi yapmis oldugum 1 yillik askerlik, 3+1 den sayiliyor mu? Hizmet süresi olarak görünüyor.

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