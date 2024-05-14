Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Mayıs 2024 18:46
Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı
Arkadaşlar konu hakkında gelişme bilgisi olan var mı ? Arşiv araştırması devam ediyor mu?

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