Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2024 19:49
3+1 Öncesindeki Askerlik

3+1 Öncesindeki Askerlik

3+1 öncesi yapmis oldugum 1 yillik askerlik, 3+1 den sayiliyor mu? Hizmet süresi olarak görünüyor.

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