Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 19:56
Okul Yönetici Normu

Okul müdür yardımcısı 300 öğrenciden den sonra ikinci idareci verilecek şekilde düzenlenmeli.O taş devrinden kalma 601 ve 501 sayılarını unuttu galiba meb bizde hatırlatalım.Okulda hizmetin kalitesi artması için bu şart.İdareciler yetişemiyor işlerin yoğunluğundan öğrenciye veliye.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Mayıs 2024 20:00

Bıktırdınız artık. Boş durdukça aklınıza geliyor sanırım


matematikçi10
Memur
14 Mayıs 2024 20:19
Daha önemli gündem maddelerimiz var. Öğretmenlik meslek kanunu, müfredat değişikliği, öğretmen atamaları, mülakat. Kimse müdür yardımcısı normu 300 öğrenciymiş 500 öğrenciymiş dertlenmez. Anadolu liselerinde genelde 1 müdür yardımcısı var. öğrenci işi, veli, öğretmen, personeli, binası, resmi yazısı, ek dersi, puantajı, ödemeleri. İş kalemleri saymakla bitmiyor maalesef.

TayfurG01
Şef
14 Mayıs 2024 20:31

Anlayan anlar işin içindeki anlar bunu fakat birde anlamadan dinlemeden sallayan var boş kafadan.Sorun çözülene kadar tüm idareci arkafaşlarımızı bütün sitelerde desteğe davet ediyoruz.Bu gün git yarın gel demek istemiyoruz hiç bir veliye,öğrenciye,öğretmene.

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