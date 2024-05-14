KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


14 Mayıs 2024 20:30
bilgisi olan
arkadaşlar Bn aof tibbi dokumantasyon ve sekreterlik mezunuyum dgs ile örgün işletmeyi kazanırsam kacinci siniftan başlarım bilgisi olan var mi

ahmet44mlty
Şef
14 Mayıs 2024 20:45

üniversiteden üniversiteye degişir.belki 2 belki 1.sınıftan başlarsın


bayram23
Aday Memur
14 Mayıs 2024 21:30
3 sınıf diyorlar
ahmet44mlty, 1 saat önce

üniversiteden üniversiteye degişir.belki 2 belki 1.sınıftan başlarsın

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