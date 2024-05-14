Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2024 20:35
refakatçi izni
selam arkadaslar babam tiroid kanseri bu hastalığa refakatçi izni alabilir miyim benden başka çocuk yok yanında olmam.lazim babamın atom tedavisi alacak bilen arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim nasıl alınıyor bu rapor

Spoilerr
Aday Memur
14 Mayıs 2024 20:39
kanser hastalrı alabiliyor babanın takipçi olduğu onkoloji doktoruna durumu bildir o yazdırıyor e nabzına düşüyor

alping
Aday Memur
14 Mayıs 2024 20:58
nükleer tıpa yönlendirmiş doktoru o verir herhalde demi sağol kardes
Spoilerr, 2 saat önce
kanser hastalrı alabiliyor babanın takipçi olduğu onkoloji doktoruna durumu bildir o yazdırıyor e nabzına düşüyor

Spoilerr
Aday Memur
14 Mayıs 2024 21:15
Ben o şekilde almıştım

Alpayderler
Aday Memur
14 Mayıs 2024 22:05
geçmiş olsun hocam babanızla birlikte sağlık kuruluna başvurun sağlık kurulu heyet raporu çıkıyor raporda hayati tehlikesinin olduğu ihtiyaçlarını tek başına gideremediği ve bağımlı olması gibi durumlar yazılması gerekiyor raporda izin alacak kişinin isim ve soyisminin yazılmasına gerek yok
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