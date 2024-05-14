refakatçi izni

geçmiş olsun hocam babanızla birlikte sağlık kuruluna başvurun sağlık kurulu heyet raporu çıkıyor raporda hayati tehlikesinin olduğu ihtiyaçlarını tek başına gideremediği ve bağımlı olması gibi durumlar yazılması gerekiyor raporda izin alacak kişinin isim ve soyisminin yazılmasına gerek yok

geçmiş olsun hocam babanızla birlikte sağlık kuruluna başvurun sağlık kurulu heyet raporu çıkıyor raporda hayati tehlikesinin olduğu ihtiyaçlarını tek başına gideremediği ve bağımlı olması gibi durumlar yazılması gerekiyor raporda izin alacak kişinin isim ve soyisminin yazılmasına gerek yok