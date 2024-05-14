2024 kpss pazarlama önlisans

2015 te ilk defa lise olarak tanıştığım bu sınavla sene olmuş 2024 ve hala atanamadım ve ben ona yanmıyorum da harcadığım mesaiye,hayatımdan feragat ettiğim şeylere,ders çalışarak geçirdiğim onca saniyeye saate ve en önemlisi sağlığıma bozulan psikolojime yazık değil mi soruyorum size ve ben bitti demeden bitmeyecek ve ben de bu işin peşini bırakmayacağım her iki senede bir olan sınav asla benim için bir son olmayacak ya ben onu kazanacağım ya dao beni bitirecek bakalım hangisi olacak yaşayıp göreceğiz...

2015 te ilk defa lise olarak tanıştığım bu sınavla sene olmuş 2024 ve hala atanamadım ve ben ona yanmıyorum da harcadığım mesaiye,hayatımdan feragat ettiğim şeylere,ders çalışarak geçirdiğim onca saniyeye saate ve en önemlisi sağlığıma bozulan psikolojime yazık değil mi soruyorum size ve ben bitti demeden bitmeyecek ve ben de bu işin peşini bırakmayacağım her iki senede bir olan sınav asla benim için bir son olmayacak ya ben onu kazanacağım ya dao beni bitirecek bakalım hangisi olacak yaşayıp göreceğiz...