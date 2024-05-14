Okul kaydı esnasında madde bağımlılığı testi istensin ve her yıl yenilensin

Geçen hafta öğretmen arkadaşımız öldürüldü. Bugün ise Elazığ?da bir öğretmen bıçaklandı. Bunları yapanlar öğrencilerdi üstelik. Bu işin içinde madde bağımlılığı olabileceğini düşünüyorum.

Önerim şu: okullara kayıt alınırken madde bağımlılık testi istensin ve her Eylül ayında bu test yenilensin. Test sonucunda madde bağımlısı çıkan öğrenci eğitimden mahrum bırakılmasın, fakat terapi sürecine girsin ve öğretmenleri ve ailesi bilgilendirilsin.

Okuldaki öğrenci şiddetinin sonunda olay zaten bu noktaya gidecek birkaç seneye. Ben daha erken başlayalım diyorum önlemimizi alalım daha fazla öğretmen ölmeden.