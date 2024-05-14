Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mayıs 2024 22:22
Okul kaydı esnasında madde bağımlılığı testi istensin ve her yıl yenilensin

Geçen hafta öğretmen arkadaşımız öldürüldü. Bugün ise Elazığ?da bir öğretmen bıçaklandı. Bunları yapanlar öğrencilerdi üstelik. Bu işin içinde madde bağımlılığı olabileceğini düşünüyorum.

Önerim şu: okullara kayıt alınırken madde bağımlılık testi istensin ve her Eylül ayında bu test yenilensin. Test sonucunda madde bağımlısı çıkan öğrenci eğitimden mahrum bırakılmasın, fakat terapi sürecine girsin ve öğretmenleri ve ailesi bilgilendirilsin.

Okuldaki öğrenci şiddetinin sonunda olay zaten bu noktaya gidecek birkaç seneye. Ben daha erken başlayalım diyorum önlemimizi alalım daha fazla öğretmen ölmeden.


786786
Aday Memur
14 Mayıs 2024 22:27

"değerler" eğitimi vereceğimize Allah'tan korkan gençler yetiştirmek amaçlamalıyız


bhdrzn
Şef
14 Mayıs 2024 23:25

Bunun için zaten din kültürü dersimiz ve temel dini bilgiler dersimiz var daha ne olsun meslek lisesinde öğretmenim 2şer saat alan sınıflar var bu dersi hiç etkili olduğunu görmedim.kesinlikle önlem alınmalı her yıl test istemek çok mantıklı öğrenciye laf söyleyemiyoruz bizi kim koruyacak

786786, 1 saat önce

"değerler" eğitimi vereceğimize Allah'tan korkan gençler yetiştirmek amaçlamalıyız

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