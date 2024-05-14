Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mayıs 2024 22:29
alt bolge tayini hakkinda

3+1 yılım doldu tibbi sekreterim 1 bolge istanbul dan 3 bolge samsuna alt bolge tayini istedim nasıl sonuçlanır bilgi verirmisiniz.


hemşirei
Aday Memur
14 Mayıs 2024 23:31

Samsun Alt bölge olmuyor. 1D ve diğer bölgelerin Sadece Cve D grupları senin alt bölgen.

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