Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Mayıs 2024 22:53
AİM Memuru

Arkadaşlar merhaba. Merkezi atama ile yapılan AİM Memuru alımlarında yaş şartı var mı. Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde 30 olarak belirtiliyor ama ÖSYM tercih kılavuzunda yaş şartı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Konuya hakim olan bir arkadaş varsa yazabilir mi?

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